РФ атаковала энергообъекты в 11 областях Украины: есть новые отключения электроэнергии, ранен энергетик, - Минэнерго

Ночью и утром Россия нанесла удары по энергетическим объектам в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ривненской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Произошли новые отключения электроэнергии

Как отмечается, в результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения. Новые отключения электроэнергии из-за обстрелов и боевых действий также зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

Энергетикам уже удалось восстановить свет для части потребителей. Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет обстановка с безопасностью, однако их затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов.

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Атаки на энергетику

Также отмечается, что на прошлой неделе Россия 87 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего зафиксировано 224 инцидента, повлекших повреждения энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

В Винницкой области в результате российской атаки на энергетический объект ранения получил один энергетик. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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Отключение электроэнергии из-за непогоды

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 140 населенных пунктов в Киевской, Николаевской и Одесской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применяются графики отключений

Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Это необходимые меры для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий. Актуальная информация о графиках отключений и изменениях в электроснабжении доступна на официальных страницах операторов систем распределения в ваших регионах", — отмечают в Минэнерго.

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