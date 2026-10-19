РФ атаковала энергообъекты в 11 областях Украины: есть новые отключения электроэнергии, ранен энергетик, - Минэнерго
Ночью и утром Россия нанесла удары по энергетическим объектам в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ривненской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Произошли новые отключения электроэнергии
Как отмечается, в результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения. Новые отключения электроэнергии из-за обстрелов и боевых действий также зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.
Энергетикам уже удалось восстановить свет для части потребителей. Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет обстановка с безопасностью, однако их затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов.
Атаки на энергетику
Также отмечается, что на прошлой неделе Россия 87 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего зафиксировано 224 инцидента, повлекших повреждения энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.
В Винницкой области в результате российской атаки на энергетический объект ранения получил один энергетик. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 140 населенных пунктов в Киевской, Николаевской и Одесской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Применяются графики отключений
Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
"Это необходимые меры для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий. Актуальная информация о графиках отключений и изменениях в электроснабжении доступна на официальных страницах операторов систем распределения в ваших регионах", — отмечают в Минэнерго.
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