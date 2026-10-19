Враг вновь атаковал энергетику Виннитчины: часть области и Винницы остались без света и воды

Враг продолжает массированные атаки на энергетическую инфраструктуру. В частности, это сказывается на Винницкой области.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть разрушения

По её словам, в результате очередного обстрела есть разрушения и в Винницкой области.

"В части Винницкой области и областного центра в настоящее время отсутствует электро- и водоснабжение", - говорится в сообщении.

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Ответственные службы работают над восстановлением.

Что предшествовало?

Ночью 18 октября войска РФ атаковали Винницкую область. В результате воздушной атаки врага произошло разрушение критически важной инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что из-за атаки РФ в Винницкой области произошли аварийные отключения света.

Ранее сообщалось, что Винницкая область пережила одну из самых массированных атак: шестеро раненых, в регионе наблюдались перебои с электричеством и водой.

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