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Новости Обстрелы Виннитчыны
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Виннитчина пережила одну из самых массированных атак: 6 раненых, перебои с электричеством и водой

Шахиды атаковали Винницкую область

Винницкая область пережила одну из самых массированных атак за время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ОГА, за последние сутки над областью было сбито 24 вражеских БПЛА. 

Есть повреждения и пострадавшие

Как отмечается, имеются повреждения гражданской и критической инфраструктуры.

Пострадали шесть человек. Из них один находится в реанимации в тяжелом, но уже стабильном состоянии.

Трое — в состоянии средней тяжести, еще двое — в легком. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Перебои с электро- и водоснабжением

Энергетики и коммунальные службы в настоящее время работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

Объекты критической инфраструктуры работают на резервном питании.

"Общая просьба: по мере восстановления электроснабжения включайте электроприборы поочередно, чтобы избежать искусственной перегрузки сети", — отмечает глава области.

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Что предшествовало?

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