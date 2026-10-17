Виннитчина пережила одну из самых массированных атак: 6 раненых, перебои с электричеством и водой
Винницкая область пережила одну из самых массированных атак за время полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.
По данным ОГА, за последние сутки над областью было сбито 24 вражеских БПЛА.
Есть повреждения и пострадавшие
Как отмечается, имеются повреждения гражданской и критической инфраструктуры.
Пострадали шесть человек. Из них один находится в реанимации в тяжелом, но уже стабильном состоянии.
Трое — в состоянии средней тяжести, еще двое — в легком. Все получают необходимую медицинскую помощь.
Перебои с электро- и водоснабжением
Энергетики и коммунальные службы в настоящее время работают над восстановлением электро- и водоснабжения.
Объекты критической инфраструктуры работают на резервном питании.
"Общая просьба: по мере восстановления электроснабжения включайте электроприборы поочередно, чтобы избежать искусственной перегрузки сети", — отмечает глава области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Винница осталась без света из-за российского нападения.
- Также отмечалось, что враг атаковал энергетику 10 областей Украины, наблюдаются отключения электроэнергии.
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