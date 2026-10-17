Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак: шестеро поранених, є перебої зі світлом та водою

Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак за період повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними ОВА, заостанню добу над областю було збито 24 ворожі БпЛА.

Є пошкодження та постраждалі

Як зазначається, є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

Постраждали шестеро людей. З них одна особа перебуває в реанімації у важкому, але вже стабільному стані.

Троє - у стані середньої тяжкості, ще двоє - у легкому. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Перебої з електро- й водопостачанням

Енергетики та комунальні служби наразі працюють над відновленням електро- й водопостачання.

Обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервному живленні.

"Загальне прохання: по мірі відновлення електропостачання вмикати електроприлади почергово, щоб уникнути штучного перевантаження мережі", - зазначає очільниця області.

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Що передувало?

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