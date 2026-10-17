Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак: шестеро поранених, є перебої зі світлом та водою
Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак за період повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, заостанню добу над областю було збито 24 ворожі БпЛА.
Є пошкодження та постраждалі
Як зазначається, є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.
Постраждали шестеро людей. З них одна особа перебуває в реанімації у важкому, але вже стабільному стані.
Троє - у стані середньої тяжкості, ще двоє - у легкому. Усі отримують необхідну медичну допомогу.
Перебої з електро- й водопостачанням
Енергетики та комунальні служби наразі працюють над відновленням електро- й водопостачання.
Обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервному живленні.
"Загальне прохання: по мірі відновлення електропостачання вмикати електроприлади почергово, щоб уникнути штучного перевантаження мережі", - зазначає очільниця області.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Вінниця залишилася без світла через російську атаку.
- Також зазначалося, що ворог атакував енергетику 10 областей України, є знеструмлення.
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