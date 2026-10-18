Из-за новой атаки РФ на Виннитчине произошли аварийные отключения света
Глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила о новом российском ударе по критически важной инфраструктуре области и призвала жителей экономно расходовать электроэнергию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, пишет Укринформ.
Винницкую область снова атаковали: жителей просят экономить свет
По словам Заболотной, очередному обстрелу подвергся критически важный объект региона. В области также продолжают устранять последствия предыдущих российских ударов.
"Я хочу попросить жителей области экономно пользоваться электроэнергией, не включать одновременно приборы, чтобы не вызывать перегрузки", — подчеркнула руководительница ОВА.
Она отметила, что текущая неделя стала самой тяжелой для региона с начала полномасштабной войны. За это время в области зафиксировали 218 воздушных целей, преимущественно реактивных "шахедов".
В результате атак повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности энергетики, железной дороги, промышленные предприятия и жилые дома. Также пострадали семь человек, четверо из них попали в больницу.
По словам Заболотной, одна женщина находится в реанимации после операции. Ее состояние тяжелое, но стабильное. Еще трое госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести.
Ночью 18 октября войска РФ атаковали Винницкую область. В результате воздушной атаки врага произошло разрушение критически важной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Винницкая область пережила одну из самых массированных атак: шестеро раненых, в регионе наблюдались перебои с электричеством и водой.
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