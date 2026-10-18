Из-за новой атаки РФ на Виннитчине произошли аварийные отключения света

Глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила о новом российском ударе по критически важной инфраструктуре области и призвала жителей экономно расходовать электроэнергию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, пишет Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Винницкую область снова атаковали: жителей просят экономить свет

По словам Заболотной, очередному обстрелу подвергся критически важный объект региона. В области также продолжают устранять последствия предыдущих российских ударов.

"Я хочу попросить жителей области экономно пользоваться электроэнергией, не включать одновременно приборы, чтобы не вызывать перегрузки", — подчеркнула руководительница ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по Днепру: атакован объект критической инфраструктуры

Она отметила, что текущая неделя стала самой тяжелой для региона с начала полномасштабной войны. За это время в области зафиксировали 218 воздушных целей, преимущественно реактивных "шахедов".

В результате атак повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности энергетики, железной дороги, промышленные предприятия и жилые дома. Также пострадали семь человек, четверо из них попали в больницу.

По словам Заболотной, одна женщина находится в реанимации после операции. Ее состояние тяжелое, но стабильное. Еще трое госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чрезвычайные отключения света зафиксированы в одном из районов Киевской области, - ДТЭК

Ночью 18 октября войска РФ атаковали Винницкую область. В результате воздушной атаки врага произошло разрушение критически важной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Винницкая область пережила одну из самых массированных атак: шестеро раненых, в регионе наблюдались перебои с электричеством и водой.