Чрезвычайные отключения света зафиксированы в одном из районов Киевской области, - ДТЭК
Утром 18 октября 2026 года в некоторых районах Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Первые подробности
"Киевская область, Бучанский район: по распоряжению "Укрэнерго" вводятся экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", — говорится в сообщении.
Более подробной информации на данный момент нет.
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