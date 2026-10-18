Чрезвычайные отключения света зафиксированы в одном из районов Киевской области, - ДТЭК

Утром 18 октября 2026 года в некоторых районах Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Первые подробности

"Киевская область, Бучанский район: по распоряжению "Укрэнерго" вводятся экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", — говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.