Екстрені відключення світла зафіксовані в одному з районів Київщини, - ДТЕК
Зранку 18 жовтня 2026 року у частині Київської області розпочалися екстрені відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Перші деталі
"Київщина, Бучанський район: за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю мить невідомо.
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