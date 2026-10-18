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Новини Відключення електроенергії
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Екстрені відключення світла зафіксовані в одному з районів Київщини, - ДТЕК

Зникло світло на Київщині

Зранку 18 жовтня 2026 року у частині Київської області розпочалися екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Перші деталі

"Київщина, Бучанський район: за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить невідомо.

Автор: 

Київська область (4922) енергетика (3810) ДТЕК (892) Бучанський район (311)
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