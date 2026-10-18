Через нову атаку РФ на Вінниччині сталися аварійні відключення світла

Начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна заявила про новий російський удар по критичній інфраструктурі області та закликала жителів ощадливо користуватися електроенергією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в телеетері сказала начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна, пише Укрінформ.

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Вінниччину знову атакували: жителів просять економити світло

За словами Заболотної, чергового обстрілу зазнав критичний об’єкт регіону. В області також продовжують усувати наслідки попередніх російських ударів.

"Я хочу попросити жителів області ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати одночасно прилади, щоби не спричиняти перевантаження", — наголосила керівниця ОВА.

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Вона зазначила, що поточний тиждень став найважчим для регіону від початку повномасштабної війни. За цей час в області зафіксували 218 повітряних цілей, переважно реактивних "шахедів".

Унаслідок атак пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетики, залізниці, промислові підприємства та житлові будинки. Також постраждали семеро людей, четверо з них потрапили до лікарні.

За словами Заболотної, одна жінка перебуває в реанімації після операції. Її стан важкий, але стабільний. Ще троє госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості.

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Вночі 18 жовтня війська РФ атакували Вінницьку область. Внаслідок повітряної атаки ворога сталося руйнування критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак: шестеро поранених, у регіоні спостерігалися перебої зі світлом та водою.