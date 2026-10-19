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Новини Удари по енергетиці Обстріли Вінниччини
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Ворог знову атакував енергетику Вінниччини: частина області та Вінниці без світла й води

Зникло світло після обстрілу на Вінниччині

Ворог продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, є наслідки на Вінниччині.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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Є руйнування

За її словами, внаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині.

"В частині Вінницької області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання", - йдеться у повідомленні.

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Відповідальні служби працюють над відновленням.

Що передувало?

  • Вночі 18 жовтня війська РФ атакували Вінницьку область. Внаслідок повітряної атаки ворога сталося руйнування критичної інфраструктури.
  • Згодом стало відомо, що через атаку РФ на Вінниччині сталися аварійні відключення світла.
  • Раніше повідомлялося, що Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак: шестеро поранених, у регіоні спостерігалися перебої зі світлом та водою.

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