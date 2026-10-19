Ворог знову атакував енергетику Вінниччини: частина області та Вінниці без світла й води

Ворог продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, є наслідки на Вінниччині.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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Є руйнування

За її словами, внаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині.

"В частині Вінницької області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання", - йдеться у повідомленні.

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Відповідальні служби працюють над відновленням.

Що передувало?

Вночі 18 жовтня війська РФ атакували Вінницьку область. Внаслідок повітряної атаки ворога сталося руйнування критичної інфраструктури.

Згодом стало відомо, що через атаку РФ на Вінниччині сталися аварійні відключення світла.

Раніше повідомлялося, що Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак: шестеро поранених, у регіоні спостерігалися перебої зі світлом та водою.

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