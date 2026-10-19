Ситуация с электроснабжением на Ривненщине сложная: новые атаки мешают восстановительным работам
Из-за поражения критически важной инфраструктуры в Ривненской области в настоящее время сложилась сложная ситуация с электроснабжением.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, постоянные атаки не позволяют энергетикам оперативно провести восстановительные работы.
"Нахожусь с ними на постоянной связи", — сообщает глава области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ атаковала энергообъекты в 11 областях Украины: есть новые отключения электроэнергии, ранен энергетик.
- Также отмечалось, что отключения электроэнергии фиксируются в Ривненской области в результате российских атак.
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