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Новини Атака РФ на Рівне
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Рашисти атакували магазин мережі METRO у Рівному. ФОТО

Російські окупанти атакували торговельний заклад METRO у Рівному.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог атакував заклад торгівельної мережі Метро. За попередньою інформацією, люди не поранені", - йдеться в повідомленні.

РФ вдарила по Metro у Рівному: подробиці

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Що передувало?

  • 16 жовтня російські окупанти атакували один з крупних торгівельних закладів Рівного.

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Рівне (487) Рівненська область (1268) Рівненський район (87)
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