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Рашисти атакували магазин мережі METRO у Рівному. ФОТО
Російські окупанти атакували торговельний заклад METRO у Рівному.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог атакував заклад торгівельної мережі Метро. За попередньою інформацією, люди не поранені", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- 16 жовтня російські окупанти атакували один з крупних торгівельних закладів Рівного.
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