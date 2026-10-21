1 669 0
Рашисты атаковали магазин сети METRO в Ровно. ФОТО
Российские оккупанты атаковали торговый центр METRO в Ровно.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Враг атаковал магазин торговой сети Метро. По предварительной информации, люди не пострадали", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- 16 октября российские оккупанты атаковали одно из крупных торговых заведений Ровно.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль