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Новости Атака РФ на Ривно
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Рашисты атаковали магазин сети METRO в Ровно. ФОТО

Российские оккупанты атаковали торговый центр METRO в Ровно.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Враг атаковал магазин торговой сети Метро. По предварительной информации, люди не пострадали", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • 16 октября российские оккупанты атаковали одно из крупных торговых заведений Ровно.

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Автор: 

Ровно (601) Ровенская область (1490) Ровенский район (84)
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