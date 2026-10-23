Рашисти атакували енергетику та житловий сектор на Рівненщині: частина області без світла. ФОТО
Російські окупанти з вечора атакували Рівненську область.
Про це повідомив глава ОВА Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на Півночі області зазнав сім атак поспіль", - йдеться в повідомленні.
Минулося без жертв.
Частина Рівненщини зараз без світла.
Що передувало?
- Росіяни також атакували Житомирську область. Без світла понад 900 населених пунктів
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль