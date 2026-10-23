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Новини Обстріли Рівненщини
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Рашисти атакували енергетику та житловий сектор на Рівненщині: частина області без світла. ФОТО

Російські окупанти з вечора атакували Рівненську область.

Про це повідомив глава ОВА Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на Півночі області зазнав сім атак поспіль", - йдеться в повідомленні.

Минулося без жертв.

Частина Рівненщини зараз без світла.

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Що передувало?

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обстріл (37605) Рівненська область (1272) Дубенський район (13)
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