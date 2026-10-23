Росіяни масовано атакували Суми ударними дронами: є постраждалі
У ніч проти 23 жовтня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Частина ворожих дронів досягла цілей, у місті зафіксовані пошкодження та є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Унаслідок нічної атаки пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури у трьох частинах міста, а також житловий сектор Ковпаківського району.
Є постраждалі
За попередньою інформацією, щонайменше двоє людей постраждали внаслідок атаки. Їхній стан уточнюється, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Ліквідація наслідків російського удару триває.
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