Росія вдарила КАБами по Сумах: загинув чоловік, є поранені та влучання в житловий сектор (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Російські війська попередньо скинули 8 керованих авіабомб на Сумську громаду, чотири з них - на Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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"Є влучання у житловому секторі на околиці Сум. Щонайменше двоє людей поранені", - йдеться в повідомленні.

Триває пошуково-рятувальна операція. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

"Ще одна авіабомба зачепила багатоповерхівку та влучила у водойму. Дивом вдалося уникнути тяжких наслідків", - додав Григоров.

Згодом начальник ОВА повідомив про жертву обстрілу.

"На превеликий жаль, внаслідок російського удару керованою авіабомбою по житловому сектору в Сумах загинув 42-річний чоловік", - написав Григоров.

Наслідки атаки







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