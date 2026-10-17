Росія вдарила КАБами по Сумах: загинув чоловік, є поранені та влучання в житловий сектор (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Російські війська попередньо скинули 8 керованих авіабомб на Сумську громаду, чотири з них - на Суми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Є влучання у житловому секторі на околиці Сум. Щонайменше двоє людей поранені", - йдеться в повідомленні.
Триває пошуково-рятувальна операція. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
"Ще одна авіабомба зачепила багатоповерхівку та влучила у водойму. Дивом вдалося уникнути тяжких наслідків", - додав Григоров.
Згодом начальник ОВА повідомив про жертву обстрілу.
"На превеликий жаль, внаслідок російського удару керованою авіабомбою по житловому сектору в Сумах загинув 42-річний чоловік", - написав Григоров.
Наслідки атаки
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