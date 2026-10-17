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Новини Удар по Сумах Обстріл Сум КАБами
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Росія вдарила КАБами по Сумах: загинув чоловік, є поранені та влучання в житловий сектор (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Російські війська попередньо скинули 8 керованих авіабомб на Сумську громаду, чотири з них - на Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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"Є влучання у житловому секторі на околиці Сум. Щонайменше двоє людей поранені", - йдеться в повідомленні.

Триває пошуково-рятувальна операція. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

"Ще одна авіабомба зачепила багатоповерхівку та влучила у водойму. Дивом вдалося уникнути тяжких наслідків", - додав Григоров.

Згодом начальник ОВА повідомив про жертву обстрілу.

"На превеликий жаль, внаслідок російського удару керованою авіабомбою по житловому сектору в Сумах загинув 42-річний чоловік", - написав Григоров.

Наслідки атаки

Росіяни атакували Сумську громаду вісьмома КАБами: четверо — по обласному центру
Росіяни атакували Сумську громаду вісьмома КАБами: четверо — по обласному центру
Росіяни атакували Сумську громаду вісьмома КАБами: четверо — по обласному центру

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак: шестеро поранених, є перебої зі світлом та водою

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обстріл (37547) Сумська область (5035) Суми (1096) КАБ (646) Сумський район (760)
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