Россия ударила КАБами по Сумам: погиб мужчина, есть раненые и попадания в жилой сектор (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Российские войска, по предварительным данным, сбросили 8 управляемых авиабомб на Сумскую громаду, четыре из них — на Сумы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Есть попадания в жилом секторе на окраине Сум. По меньшей мере двое человек ранены", — говорится в сообщении.

Продолжается поисково-спасательная операция. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"Еще одна авиабомба задела многоэтажный дом и попала в водоем. Чудом удалось избежать тяжелых последствий", — добавил Григоров.

Впоследствии начальник ОВА сообщил о жертве обстрела.

"К большому сожалению, в результате российского удара управляемой авиабомбой по жилому сектору в Сумах погиб 42-летний мужчина", - написал Григоров.

Последствия атаки







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виннитчина пережила одну из самых массированных атак: 6 раненых, перебои с электричеством и водой