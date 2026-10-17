Россия ударила КАБами по Сумам: погиб мужчина, есть раненые и попадания в жилой сектор (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Российские войска, по предварительным данным, сбросили 8 управляемых авиабомб на Сумскую громаду, четыре из них — на Сумы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.
"Есть попадания в жилом секторе на окраине Сум. По меньшей мере двое человек ранены", — говорится в сообщении.
Продолжается поисково-спасательная операция. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
"Еще одна авиабомба задела многоэтажный дом и попала в водоем. Чудом удалось избежать тяжелых последствий", — добавил Григоров.
Впоследствии начальник ОВА сообщил о жертве обстрела.
"К большому сожалению, в результате российского удара управляемой авиабомбой по жилому сектору в Сумах погиб 42-летний мужчина", - написал Григоров.
Последствия атаки
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