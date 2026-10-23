Россияне массированно атаковали Сумы ударными дронами: есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 23 октября российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по Сумам. Часть вражеских дронов достигла целей, в городе зафиксированы повреждения и есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

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В результате ночной атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры в трёх районах города, а также жилой сектор Ковпаковского района.

Есть пострадавшие

По предварительной информации, в результате атаки пострадали как минимум два человека. Их состояние уточняется, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ликвидация последствий российского удара продолжается.

Обновление

По информации начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, враг атаковал город ударными БпЛА типа "Герань-2". Под ударом оказались автозаправочные станции, складское помещение в Ковпаковском районе города.

Также повреждены окна рядом жилых домов, административное здание и припаркованный автомобиль.

"В результате атаки пострадали двое работников АЗС – 39-летняя женщина и 54-летний мужчина. Они получили легкие травмы. Обеим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они дома", - отметил Кривошеенко.

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