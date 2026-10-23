Росія атакувала енергетику Житомирщини: без світла понад 900 населених пунктів

У ніч проти 23 жовтня російські війська знову атакували енергетичні об’єкти та житлові будинки на Житомирщині. Станом на 7:00 без електропостачання залишалися понад 900 населених пунктів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

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"Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Інформації про жертв та постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні..

Відновлення електропостачання

Об' єкти критичної інфраструктури області використовуючи резервні джерела живлення, розгорнуто Пункти незламності.

Енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики для користувачів. Роботи ускладнюються постійною загрозою повторних російських ударів.

Усі служби продовжують працювати в посиленому режимі задля ліквідації наслідків ворожих атак та надання допомоги тим, хто цього потребує.

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