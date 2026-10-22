Російський дрон влучив у будинок на Житомирщині: дев’ятеро постраждалих, серед них діти
Російські війська атакували Житомирську громаду ударним безпілотником. Унаслідок влучання у приватний житловий будинок постраждали дев’ятеро людей, серед них двоє дітей.
Про це голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Facebook, пише Цензор.НЕТ.
Удар по житловому будинку: є постраждалі діти
"Ворожий "шахед" поцілив у приватний житловий будинок. На цей час відомо вже про дев'ятьох постраждалих людей, серед яких двоє дітей", — зазначив голова ОВА.
Постраждалим надають медичну допомогу
За даними обласної військової адміністрації, двох постраждалих уже доправили до обласної лікарні.
На місці влучання працюють рятувальники, медики та представники Червоного Хреста. Усі потерпілі отримують необхідну допомогу.
Раніше російські безпілотники атакували енергетичні об’єкти та приватні домогосподарства на Житомирщині.
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