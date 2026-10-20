РФ атакує Україну реактивними БпЛА: у Луцьку, Києві та Харкові лунали вибухи (оновлено)

Ввечері вівторка, 20 жовтня, російські війська продовжують атакувати Україну реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю у західному напрямку, - повідомлялося о 23:15.

Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з півночі, - повідомлялося о 23:16.

На Троєщину, - повідомлялося о 23:17.

Новий реактивний БпЛА через Виноградар, - повідомлялося о 23:22.

На Куренівку, - повідомлялося о 23:23.

Печерськ, - повідомлялосяо 23:24.

Оновлення

Реактивні БпЛА із Рівненщини у напрямку Волині, - повідомлялося о 00:01.

Реактивні БпЛА курсом на Луцьк, - повідомлялося о 00:03.

У Луцьку було чутно звуки вибухів, повідомило "Суспільне".

У місті працювала ППО.

Реактивний БпЛА над Києвом, - повідомлялося о 00:10.

На Шулявку, - повідомлялося о 00:10.

Реактивний БпЛА із Тернопільщини у напрямку Івано-Франківщини, - повідомлялося о 00:19.

На Почайну, - повідомлялося о 00:26.

Миколаївщина: група реактивних БпЛА через Вознесенськ курсом на північ, - повідомлялося о 00:38.

Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ, - повідомлялося о 00:43.

У Києві пролунав вибух, повідомило "Суспільне".

О 00:49 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

Реактивний БпЛА через Кіровоградщину курсом на Черкащину (Умань), - повідомлялося о 00:56.

Реактивні БпЛА повз Берестин (Харківщина) курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 01:27.

Реактивний БпЛА курсом на Полтаву, - повідомлялося о 01:37.

Чотири вибухи пролунали в передмісті Харкова, повідомляє "Суспільне".

Оновлення

Нові реактивні БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 02:04.

Реактивні БпЛА на південь Миколаївщини з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 02:06.

Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину, - повідомлялося о 02:12.

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