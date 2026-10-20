РФ атакує Україну реактивними БпЛА: у Луцьку, Києві та Харкові лунали вибухи (оновлено)
Ввечері вівторка, 20 жовтня, російські війська продовжують атакувати Україну реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю у західному напрямку, - повідомлялося о 23:15.
Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з півночі, - повідомлялося о 23:16.
На Троєщину, - повідомлялося о 23:17.
Новий реактивний БпЛА через Виноградар, - повідомлялося о 23:22.
На Куренівку, - повідомлялося о 23:23.
Печерськ, - повідомлялосяо 23:24.
Оновлення
Реактивні БпЛА із Рівненщини у напрямку Волині, - повідомлялося о 00:01.
Реактивні БпЛА курсом на Луцьк, - повідомлялося о 00:03.
- У Луцьку було чутно звуки вибухів, повідомило "Суспільне".
У місті працювала ППО.
Реактивний БпЛА над Києвом, - повідомлялося о 00:10.
На Шулявку, - повідомлялося о 00:10.
Реактивний БпЛА із Тернопільщини у напрямку Івано-Франківщини, - повідомлялося о 00:19.
На Почайну, - повідомлялося о 00:26.
Миколаївщина: група реактивних БпЛА через Вознесенськ курсом на північ, - повідомлялося о 00:38.
Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ, - повідомлялося о 00:43.
- У Києві пролунав вибух, повідомило "Суспільне".
О 00:49 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.
Реактивний БпЛА через Кіровоградщину курсом на Черкащину (Умань), - повідомлялося о 00:56.
Реактивні БпЛА повз Берестин (Харківщина) курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 01:27.
Реактивний БпЛА курсом на Полтаву, - повідомлялося о 01:37.
- Чотири вибухи пролунали в передмісті Харкова, повідомляє "Суспільне".
Оновлення
- Нові реактивні БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 02:04.
- Реактивні БпЛА на південь Миколаївщини з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 02:06.
- Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину, - повідомлялося о 02:12.
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