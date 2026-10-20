РФ атакует Украину реактивными БПЛА вечером 20 октября, — Воздушные силы
Вечером во вторник, 20 октября, российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью в западном направлении, — сообщалось в 23:15.
Реактивный БПЛА курсом на Луцк с севера, — сообщалось в 23:16.
На Троещину, — сообщалось в 23:17.
Новый реактивный БПЛА через Виноградарь, — сообщалось в 23:22.
На Куреневку, — сообщалось в 23:23.
Печерск, — сообщалось в 23:24.
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