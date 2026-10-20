ПВО сбила и подавила 115 беспилотников из 165, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Украине с помощью 165 ударных беспилотников различных типов, в том числе Shahed, S8000 "Бандероль", "Дань-Т" и "Гербера".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски беспилотников зафиксированы со следующих направлений:
- Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ;
- ВОТ Донецк;
- ВОТ АР Крым – Чауда, Гвардейское;
- из акватории Азовского моря.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 115 вражеских БПЛА типа Shahed (73 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, 20 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 30 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 13 точках.
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