ПВО сбила и подавила 115 беспилотников из 165, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Украине с помощью 165 ударных беспилотников различных типов, в том числе Shahed, S8000 "Бандероль", "Дань-Т" и "Гербера".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Пуски беспилотников зафиксированы со следующих направлений:

Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ;

ВОТ Донецк;

ВОТ АР Крым – Чауда, Гвардейское;

из акватории Азовского моря.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 115 вражеских БПЛА типа Shahed (73 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, 20 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 30 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 13 точках.

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