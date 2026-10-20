ППО збила та подавила 115 безпілотників зі 165, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Україну 165 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, S8000 "Бандероль", "Дань-Т" і "Гербера".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски безпілотників зафіксовані з напрямків:

Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ;

ТОТ Донецьк;

ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське;

з акваторії Азовського моря.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed (73 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

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