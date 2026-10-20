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Новини Результат роботи ППО
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ППО збила та подавила 115 безпілотників зі 165, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили статистику знищених цілей за вересень 2026 року

У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Україну 165 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, S8000 "Бандероль", "Дань-Т" і "Гербера".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски безпілотників зафіксовані з напрямків:

  • Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ;
  • ТОТ Донецьк;
  • ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське;
  • з акваторії Азовського моря.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО 20 жовтня

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed (73 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

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безпілотник БпЛА (6080) ППО (4576) Повітряні сили (3892)
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