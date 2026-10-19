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Новини Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Українські пілоти МіГ-29 завдали авіаудару бомбами GBU-62 по опорному пункту рашистів. ВIДЕО

Українські пілоти на винищувачах МіГ-29 завдали авіаудару по опорному пункту російських окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження ворожих позицій екіпажі Повітряних сил ЗСУ застосували авіаційні бомби GBU-62.

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Унаслідок прицільного бомбардування українські льотчики уразили укріплені позиції противника.

Кадрами бойового вильоту та авіаудару по російському опорному пункту поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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