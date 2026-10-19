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Новини Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Пілоти Повітряних сил двома точними авіаударами ліквідували особовий склад російського підрозділу БпЛА у ворожому укритті. ВIДЕО

Українські пілоти завдали двох точних авіаударів по укриттю російського підрозділу БпЛА на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, винищувачі Повітряних сил ЗСУ двічі прицільно уразили будівлю, в якій перебували російські оператори безпілотників.

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За попередньою інформацією, внаслідок авіаударів увесь особовий склад противника, який переховувався у споруді, було ліквідовано.

На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано два точні влучання авіаційних боєприпасів по ворожому укриттю.

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