Пілоти Повітряних сил двома точними авіаударами ліквідували особовий склад російського підрозділу БпЛА у ворожому укритті. ВIДЕО
Українські пілоти завдали двох точних авіаударів по укриттю російського підрозділу БпЛА на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, винищувачі Повітряних сил ЗСУ двічі прицільно уразили будівлю, в якій перебували російські оператори безпілотників.
За попередньою інформацією, внаслідок авіаударів увесь особовий склад противника, який переховувався у споруді, було ліквідовано.
На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано два точні влучання авіаційних боєприпасів по ворожому укриттю.
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