Пилоты Воздушных сил двумя точными авиаударами ликвидировали личный состав российского подразделения БПЛА во вражеском укрытии. ВИДЕО
Украинские пилоты нанесли два точных авиаудара по укрытию российского подразделения БПЛА на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, истребители Воздушных сил ВСУ дважды прицельно поразили здание, в котором находились российские операторы беспилотников.
По предварительной информации, в результате авиаударов весь личный состав противника, укрывавшийся в здании, был ликвидирован.
На обнародованной видеозаписи зафиксированы два точных попадания авиационных боеприпасов по вражескому укрытию.
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