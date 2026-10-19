Окупант зафільмував момент власного підриву на міні "Лепесток" під час спроби штурму українських позицій: "Бл#дь, ногу оторвало, п#зда". ВIДЕО
Російський окупант зафільмував момент власного підриву на протипіхотній міні "Лепесток" під час спроби штурму українських позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час просування до окопів бійців Сил оборони загарбник наступив на міну, внаслідок вибуху якої йому відірвало стопу.
"Бл#дь, ногу оторвало, п#зда. Все четко", - прокоментував своє поранення російський військовий.
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Топ коментарі
+24 Az AZLK
показати весь коментар19.10.2026 21:05 Відповісти Посилання
+24 Яр Холодний
показати весь коментар19.10.2026 21:05 Відповісти Посилання
+15 Валерий Викторович #551514
показати весь коментар19.10.2026 21:00 Відповісти Посилання
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