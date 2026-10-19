Окупант зафільмував момент власного підриву на міні "Лепесток" під час спроби штурму українських позицій: "Бл#дь, ногу оторвало, п#зда". ВIДЕО

Російський окупант зафільмував момент власного підриву на протипіхотній міні "Лепесток" під час спроби штурму українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час просування до окопів бійців Сил оборони загарбник наступив на міну, внаслідок вибуху якої йому відірвало стопу.

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"Бл#дь, ногу оторвало, п#зда. Все четко", - прокоментував своє поранення російський військовий.

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