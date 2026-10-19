Оккупант снял на видео момент собственного подрыва на мине "Лепесток" во время попытки штурма украинских позиций: "Бл#дь, ногу оторвало, п#зда". ВИДЕО
Российский оккупант заснял момент собственного подрыва на противопехотной мине "Лепесток" во время попытки штурма украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время продвижения к окопам бойцов Сил обороны захватчик наступил на мину, вследствие взрыва ему оторвало стопу.
"Бл#дь, ногу оторвало, п#зда. Все четко", — прокомментировал свое ранение российский военный.
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