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Новости Уничтожение российских оккупантов Донетчина
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Оккупант снял на видео момент собственного подрыва на мине "Лепесток" во время попытки штурма украинских позиций: "Бл#дь, ногу оторвало, п#зда". ВИДЕО

Российский оккупант заснял момент собственного подрыва на противопехотной мине "Лепесток" во время попытки штурма украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время продвижения к окопам бойцов Сил обороны захватчик наступил на мину, вследствие взрыва ему оторвало стопу.

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"Бл#дь, ногу оторвало, п#зда. Все четко", — прокомментировал свое ранение российский военный.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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армия РФ (24509) уничтожение (11045) Донецкая область (13395) мина (423)
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Топ комментарии
+24
До свадьби зарастьот !!
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19.10.2026 21:05 Ответить
+24
Ой, яка краса! Це ж, "Привет с Родины!!!" Бо у нас "лепестки" не виробляються... Тепер йому на душі легше стане...
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19.10.2026 21:05 Ответить
+15
писда на месте ?
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19.10.2026 21:00 Ответить

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