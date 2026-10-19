Рашисты пытались уйти от украинского дрона-камикадзе "Hornet", но подставили машину боком под удар. ВИДЕО
Украинский дрон-камикадзе "Hornet" поразил автомобиль российской мобильной огневой группы в Запорожской области. Оккупанты пытались уйти от беспилотника, однако неудачный маневр подставил их машину под удар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заметив приближение украинского дрона, российские военные попытались остановиться, развернуть автомобиль и изменить направление движения.
Во время маневра автомобиль развернулся боком к беспилотнику, что позволило оператору нанести точный удар по вражеской цели.
Вследствие попадания дрона-камикадзе оккупанты, находившиеся в автомобиле, были ликвидированы.
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+19 Яр Холодний
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