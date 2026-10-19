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Новости Уничтожение российских оккупантов Боевіе действия на Запорожье
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Рашисты пытались уйти от украинского дрона-камикадзе "Hornet", но подставили машину боком под удар. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе "Hornet" поразил автомобиль российской мобильной огневой группы в Запорожской области. Оккупанты пытались уйти от беспилотника, однако неудачный маневр подставил их машину под удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заметив приближение украинского дрона, российские военные попытались остановиться, развернуть автомобиль и изменить направление движения.

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Во время маневра автомобиль развернулся боком к беспилотнику, что позволило оператору нанести точный удар по вражеской цели.

Вследствие попадания дрона-камикадзе оккупанты, находившиеся в автомобиле, были ликвидированы.

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армия РФ (24509) уничтожение (11045) Запорожская область (5004) ВСУ (8541) дроны (8433)
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Топ комментарии
+19
Прекрасно... "Три в одному" - автомобіль, кулемет, і розрахунок...
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19.10.2026 19:16 Ответить
+9
Кацап-водiй - молоток, пiд лобову атаку замiсть себе пiдставив лаптя-кулеметника... Зело файно.
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19.10.2026 19:44 Ответить
+9
Ех, ще б оту машинку, яку ці трупи супроводжували... Мертвих кацапів завжди мало...
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19.10.2026 20:04 Ответить

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