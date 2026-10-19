Рашисты пытались уйти от украинского дрона-камикадзе "Hornet", но подставили машину боком под удар. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе "Hornet" поразил автомобиль российской мобильной огневой группы в Запорожской области. Оккупанты пытались уйти от беспилотника, однако неудачный маневр подставил их машину под удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заметив приближение украинского дрона, российские военные попытались остановиться, развернуть автомобиль и изменить направление движения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время маневра автомобиль развернулся боком к беспилотнику, что позволило оператору нанести точный удар по вражеской цели.

Вследствие попадания дрона-камикадзе оккупанты, находившиеся в автомобиле, были ликвидированы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты Воздушных сил двумя точными авиаударами ликвидировали личный состав российского подразделения БПЛА в вражеском укрытии. ВИДЕО

Смотрите также: Экипаж Samosud Team 11-й бригады НГУ во второй раз возглавил рейтинг по количеству уничтоженных российских "Шахедов" дронами-перехватчиками STING. ВИДЕО