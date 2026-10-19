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Новини Знищення російських окупантів Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Рашисти намагалися втекти від українського дрона-камікадзе "Hornet", але підставили автівку боком під удар. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе "Hornet" уразив автомобіль російської мобільної вогневої групи на Запоріжжі. Окупанти намагалися втекти від безпілотника, однак невдалий маневр підставив їхню автівку під удар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, помітивши наближення українського дрона, російські військові спробували зупинитися, розвернути автомобіль та змінити напрямок руху.

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Під час маневрування автівку розвернуло боком до безпілотника, що дозволило оператору завдати точного удару по ворожій цілі.

Внаслідок влучання дрона-камікадзе окупантів, які перебували в автомобілі, було ліквідовано.

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армія рф (22656) знищення (11357) Запорізька область (5381) ЗСУ (9267) дрони (9168)
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Топ коментарі
+19
Прекрасно... "Три в одному" - автомобіль, кулемет, і розрахунок...
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19.10.2026 19:16 Відповісти
+9
Кацап-водiй - молоток, пiд лобову атаку замiсть себе пiдставив лаптя-кулеметника... Зело файно.
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19.10.2026 19:44 Відповісти
+9
Ех, ще б оту машинку, яку ці трупи супроводжували... Мертвих кацапів завжди мало...
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19.10.2026 20:04 Відповісти

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