Рашисти намагалися втекти від українського дрона-камікадзе "Hornet", але підставили автівку боком під удар. ВIДЕО
Український дрон-камікадзе "Hornet" уразив автомобіль російської мобільної вогневої групи на Запоріжжі. Окупанти намагалися втекти від безпілотника, однак невдалий маневр підставив їхню автівку під удар.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, помітивши наближення українського дрона, російські військові спробували зупинитися, розвернути автомобіль та змінити напрямок руху.
Під час маневрування автівку розвернуло боком до безпілотника, що дозволило оператору завдати точного удару по ворожій цілі.
Внаслідок влучання дрона-камікадзе окупантів, які перебували в автомобілі, було ліквідовано.
Топ коментарі
+19 Яр Холодний
показати весь коментар19.10.2026 19:16 Відповісти Посилання
+9 alexandr shamov
показати весь коментар19.10.2026 19:44 Відповісти Посилання
+9 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар19.10.2026 20:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль