Украинские пилоты МиГ-29 нанесли авиаудар бомбами GBU-62 по опорному пункту рашистов. ВИДЕО

Украинские пилоты на истребителях МиГ-29 нанесли авиаудар по опорному пункту российских оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеских позиций экипажи Воздушных сил ВСУ применили авиационные бомбы GBU-62.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вследствие прицельной бомбардировки украинские летчики поразили укрепленные позиции противника.

Кадрами боевого вылета и авиаудара по российскому опорному пункту поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снял на видео момент собственного подрыва на мине "Лепесток" во время попытки штурма украинских позиций: "Бл#дь, ногу оторвало, п#зда". ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты Воздушных сил двумя точными авиаударами ликвидировали личный состав российского подразделения БПЛА в вражеском укрытии. ВИДЕО