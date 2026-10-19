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Новости Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
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Украинские пилоты МиГ-29 нанесли авиаудар бомбами GBU-62 по опорному пункту рашистов. ВИДЕО

Украинские пилоты на истребителях МиГ-29 нанесли авиаудар по опорному пункту российских оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеских позиций экипажи Воздушных сил ВСУ применили авиационные бомбы GBU-62.

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Вследствие прицельной бомбардировки украинские летчики поразили укрепленные позиции противника.

Кадрами боевого вылета и авиаудара по российскому опорному пункту поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".

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