Российский дрон попал в дом на Житомирщине: девять пострадавших, среди них дети
Российские войска атаковали Житомирскую громаду ударным беспилотником. Вследствие попадания в частный жилой дом пострадали девять человек, в том числе двое детей.
Об этом глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.
Удар по жилому дому: есть пострадавшие дети
"Вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом. На данный момент известно уже о девяти пострадавших, среди которых двое детей", — отметил глава ОВА.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь
По данным областной военной администрации, двое пострадавших уже доставлены в областную больницу.
На месте попадания работают спасатели, медики и представители Красного Креста. Все пострадавшие получают необходимую помощь.
Ранее российские беспилотники атаковали энергетические объекты и частные домохозяйства в Житомирской области.
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