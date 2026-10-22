Российский дрон попал в дом на Житомирщине: девять пострадавших, среди них дети

Российские войска атаковали Житомирскую громаду ударным беспилотником. Вследствие попадания в частный жилой дом пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Об этом глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

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Удар по жилому дому: есть пострадавшие дети

"Вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом. На данный момент известно уже о девяти пострадавших, среди которых двое детей", — отметил глава ОВА.

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Пострадавшим оказывают медицинскую помощь

По данным областной военной администрации, двое пострадавших уже доставлены в областную больницу.

На месте попадания работают спасатели, медики и представители Красного Креста. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Ранее российские беспилотники атаковали энергетические объекты и частные домохозяйства в Житомирской области.

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