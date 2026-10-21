С 19 октября Россия нанесла около 60 ударов по энергетике Украины, — Шмыгаль

С 19 октября российские войска нанесли около 60 ударов по энергетической и нефтегазовой инфраструктуре Украины. Повреждения зафиксированы, в частности, в Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль в посте в Facebook по итогам заседания обновленного штаба.

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Шмыгаль сообщил о десятках ударов по энергетике

По словам министра, российские атаки стали более интенсивными. С 19 октября враг нанес около 60 целенаправленных ударов, которые повредили энергетические и нефтегазовые объекты.

На заседании штаба рассмотрели ситуацию в Киевском энергоузле. Из-за российских атак там зафиксировали значительные повреждения. Совместно с НЭК "Укрэнерго" и операторами систем распределения проработали меры по повышению устойчивости энергосистемы и уменьшению последствий обстрелов.

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Отдельно обсудили состояние столичных теплоэлектроцентралей. Руководители станций доложили о повреждениях и ходе восстановительных работ. Также согласовали потребности в оборудовании.

Шмыгаль подчеркнул, что аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Бригады работают в усиленном режиме. Работы затрудняются из-за сложной ситуации с безопасностью", — отметил он.

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Восстановление энергетики: три основных направления

В ходе заседания были определены три основных направления работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

Электроэнергетика. Работы возглавит Денис Шмыгаль.

Тепло- и водоснабжение, инженерно-транспортная инфраструктура. Ответственный — министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

Электронные коммуникации. Работу будет координировать министр цифровой трансформации Оксана Ферчук.

Для координации по этим направлениям будут созданы соответствующие рабочие группы.

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Шмыгаль поручил как можно быстрее распределить оборудование из хабов Министерства энергетики. Также продолжается строительство защитных сооружений на ключевых объектах. Правительство согласовало дополнительные меры по защите энергетической инфраструктуры и их финансированию.

Особое внимание уделили развитию распределенной генерации в Киеве и Киевской области. По словам министра, ее нынешних объемов недостаточно для стабильной работы столичного энергоузла, поэтому выполнение соответствующих работ необходимо ускорить.

"Продолжаем координировать усилия, чтобы оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру и в дальнейшем укреплять устойчивость украинской энергосистемы", — заявил Шмыгаль.

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