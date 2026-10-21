Россия атакует Украину реактивными и ударными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером 21 октября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов (обновлено)

В 21:07 – реактивный БпЛА на юг Тернопольщины из Хмельнитчины.

В 21:08 – БпЛА на Харьков с севера.

В 21:09 – БпЛА на Сумы с севера.

В 21:12 – реактивные БПЛА на севере Киевщины и Житомирщины, курс на запад.

В 21:16 – реактивный БпЛА курсом на Киев с севера.

В 21:24 – реактивные БПЛА на севере Киевщины, Житомирщины и Ривненщины, курс на запад.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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