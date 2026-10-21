Россия атакует Украину реактивными и ударными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером 21 октября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов (обновлено)
В 21:07 – реактивный БпЛА на юг Тернопольщины из Хмельнитчины.
В 21:08 – БпЛА на Харьков с севера.
В 21:09 – БпЛА на Сумы с севера.
В 21:12 – реактивные БПЛА на севере Киевщины и Житомирщины, курс на запад.
В 21:16 – реактивный БпЛА курсом на Киев с севера.
В 21:24 – реактивные БПЛА на севере Киевщины, Житомирщины и Ривненщины, курс на запад.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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