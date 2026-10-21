РФ наращивает количество позиций ПВО вокруг "Алабуги", где производят "шахеды". СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Вокруг особой экономической зоны "Алабуга" (Республика Татарстан), где россияне производят ударные БПЛА "Герань/Шахед", усиливают противовоздушную оборону.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно спутниковым снимкам, вокруг "Алабуги" уже установлено 33 позиции ПВО.

С весны 2026 года там построили бетонные башни для систем ПВО и новые площадки для комплексов "Панцирь" или "Тор".

Также на территории находятся башни с зенитными пулеметами и конструкции для натяжения антидроновых сетей над производственными корпусами.

Украинские беспилотники в последний раз долетали до "Алабуги" в июне 2025 года.









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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия переносит под землю производство "шахедов" в "Алабуге".

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