Россия переносит под землю производство "шахедов" в "Алабуге". СПУТНИКОВОЕ ФОТО
В особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где Россия собирает беспилотники типа Shahed, возводятся подземные производственные цеха.
Об этом сообщил ОСИНТ-аналитик под псевдонимом Dnipro Osint (Гарбуз), передает Цензор.НЕТ.
РФ переносит производство под землю
По его оценкам, площадь построенных подземных цехов уже составляет около 42 тысяч квадратных метров.
"Очевидно, тема переноса производства под землю возникла еще после первых украинских ударов по "Алабуге". И сейчас мы видим, насколько быстро россияне разворачивают это строительство", — отмечает аналитик.
Он добавил, что вся экосистема российских "Гераней" становится все более сложной и дорогостоящей для поражения: производство прячут под землю, а инфраструктуру рассредотачивают и дополнительно защищают.
Крупнейшее производство дронов
- В "Алабуге" развернуто крупнейшее в России производство дронов. Именно там собирают беспилотники "Герань" - модификацию иранских Shahed, которыми РФ регулярно наносит удары по территории Украины.
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