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Новости Производство шахедов в России
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Россия переносит под землю производство "шахедов" в "Алабуге". СПУТНИКОВОЕ ФОТО

В особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где Россия собирает беспилотники типа Shahed, возводятся подземные производственные цеха.

Об этом сообщил ОСИНТ-аналитик под псевдонимом Dnipro Osint (Гарбуз), передает Цензор.НЕТ.

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РФ переносит производство под землю 

По его оценкам, площадь построенных подземных цехов уже составляет около 42 тысяч квадратных метров.

производство

"Очевидно, тема переноса производства под землю возникла еще после первых украинских ударов по "Алабуге". И сейчас мы видим, насколько быстро россияне разворачивают это строительство", — отмечает аналитик.

Он добавил, что вся экосистема российских "Гераней" становится все более сложной и дорогостоящей для поражения: производство прячут под землю, а инфраструктуру рассредотачивают и дополнительно защищают.

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Крупнейшее производство дронов 

  • В "Алабуге" развернуто крупнейшее в России производство дронов. Именно там собирают беспилотники "Герань" - модификацию иранских Shahed, которыми РФ регулярно наносит удары по территории Украины.

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Автор: 

производство (656) россия (89619) Татарстан (54) Шахед (2512)
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Топ комментарии
+11
А наш Лідор переніс Верховну Раду в Буковель💩
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19.09.2026 23:23 Ответить
+4
всі три десятка гуртожитків для працівників заводу "шахедів" побудовані за 500-1000 метрів від тих цехів, і знаходяться над замлею. І це не будуть "супутні втрати цивільних".
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19.09.2026 23:51 Ответить
+3
пара старих "фламінго" з новими бетонобійними боєголовками, які зєлічка на днях анонсує в своїй вечірній казці, і з цим виробництвом буде покінчено! так як і трамп покінчив з підземними заводами в ірані. не найкращий, але молодий учень доні!
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19.09.2026 23:33 Ответить

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