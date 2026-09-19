Росія переносить під землю виробництво "шахедів" в "Алабузі". СУПУТНИКОВЕ ФОТО
В особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, де Росія збирає безпілотники типу Shahed, зводять підземні виробничі цехи.
Про це повідомив ОSІNТ-аналітик під псевдонімом Dnipro Osint (Гарбуз), інформує Цензор.НЕТ.
РФ переносить виробництво під землю
За його оцінками, площа зведених підземних цехів вже становить близько 42 тисяч квадратних метрів.
"Вочевидь, тема перенесення виробництва під землю з’явилася ще після перших українських ударів по "Алабузі". І зараз ми бачимо, наскільки швидко росіяни розгортають це будівництво", - зазначає аналітик.
Він додав, що вся екосистема російських "Гераней" стає дедалі складнішою та дорожчою для ураження: виробництво ховають під землю, а інфраструктуру розосереджують і додатково захищають.
Найбільше виробництво дронів
- В "Алабузі" розгорнуто найбільше в Росії виробництво дронів. Саме там збирають безпілотники "Герань" — модифікацію іранських Shahed, якими РФ регулярно завдає ударів по території України.
Топ коментарі
+6 vova zak
показати весь коментар19.09.2026 23:23 Відповісти Посилання
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