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Новини Виробництво шахедів в Росії
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Росія переносить під землю виробництво "шахедів" в "Алабузі". СУПУТНИКОВЕ ФОТО

В особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, де Росія збирає безпілотники типу Shahed, зводять підземні виробничі цехи.

Про це повідомив ОSІNТ-аналітик під псевдонімом Dnipro Osint (Гарбуз), інформує Цензор.НЕТ.

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РФ переносить виробництво під землю 

За його оцінками, площа зведених підземних цехів вже становить близько 42 тисяч квадратних метрів.

виробництво шахедів в росії

"Вочевидь, тема перенесення виробництва під землю з’явилася ще після перших українських ударів по "Алабузі". І зараз ми бачимо, наскільки швидко росіяни розгортають це будівництво", - зазначає аналітик.

Він додав, що вся екосистема російських "Гераней" стає дедалі складнішою та дорожчою для ураження: виробництво ховають під землю, а інфраструктуру розосереджують і додатково захищають.

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Найбільше виробництво дронів 

  • В "Алабузі" розгорнуто найбільше в Росії виробництво дронів. Саме там збирають безпілотники "Герань" — модифікацію іранських Shahed, якими РФ регулярно завдає ударів по території України.

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Автор: 

виробництво (783) росія (47829) Татарстан (48) Шахед (2518)
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Топ коментарі
+6
А наш Лідор переніс Верховну Раду в Буковель💩
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19.09.2026 23:23 Відповісти

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