Очевидец наблюдает за перехватом российского "Шахеда": "Опа, догоняет! Ну, к черту его, бл#дь! Чикс, сюда, нах#й!". ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено перехват российского ударного беспилотника типа "Шахед" украинской противовоздушной обороной. Очевидцы сняли воздушную цель и ее поражение, сопровождая событие эмоциональными комментариями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи виден российский беспилотник, движущийся в ясном небе над населенным пунктом. Через мгновение в кадре появляется другой объект, стремительно приближающийся к воздушной цели и оставляющий за собой белый след.

Очевидцы внимательно следят за сближением объектов и громко комментируют работу украинской ПВО.

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"Опа, догоняет, догоняет, догоняет! Ну, в#би его, бл#дь! Чикс, сюда нах#й! Хороший кадр, ой, хороший!", — восклицает один из мужчин за кадром.

После перехвата поврежденный беспилотник начинает терять высоту. Камера пытается проследить за его падением, однако вскоре цель исчезает из поля зрения.

"Где же ты сейчас на#бнешься? Ой-ой-ой! Где взрыв? Где-то, бл#дь, упал нах#й! 400 метров отсюда, #бать! Ох#еть!", — продолжает комментировать очевидец.

Внимание! Ненормативная лексика!

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