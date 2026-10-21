Очевидец наблюдает за перехватом российского "Шахеда": "Опа, догоняет! Ну, к черту его, бл#дь! Чикс, сюда, нах#й!". ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено перехват российского ударного беспилотника типа "Шахед" украинской противовоздушной обороной. Очевидцы сняли воздушную цель и ее поражение, сопровождая событие эмоциональными комментариями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи виден российский беспилотник, движущийся в ясном небе над населенным пунктом. Через мгновение в кадре появляется другой объект, стремительно приближающийся к воздушной цели и оставляющий за собой белый след.
Очевидцы внимательно следят за сближением объектов и громко комментируют работу украинской ПВО.
"Опа, догоняет, догоняет, догоняет! Ну, в#би его, бл#дь! Чикс, сюда нах#й! Хороший кадр, ой, хороший!", — восклицает один из мужчин за кадром.
После перехвата поврежденный беспилотник начинает терять высоту. Камера пытается проследить за его падением, однако вскоре цель исчезает из поля зрения.
"Где же ты сейчас на#бнешься? Ой-ой-ой! Где взрыв? Где-то, бл#дь, упал нах#й! 400 метров отсюда, #бать! Ох#еть!", — продолжает комментировать очевидец.
Внимание! Ненормативная лексика!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Производство дронов «Алабуга» сейчас представляет совместное военное предприятие Китая, России, Ирана и Северной Кореи, отмечается в докладе Human Rights Abuses in Drone Production at Yelabuga.
Общая площадка в Татарстане позволяет четырем дружественным державам взаимно обмениваться опытом в производстве БПЛА. Россия в этой схеме предоставляет свою территорию, Иран - базовый дрон «Шахед-136», а Китай - необходимые компоненты двойного назначения, включая батареи, внутреннюю электронику, двигатели и навигационные системы. КНДР же отправляет в «Алабугу» дешевую рабочую силу.
По данным авторов доклада, сейчас на объекте трудятся 12 тысяч северокорейцев. К ним в «Алабуге» относятся как к рабам, арендованным у их государства."