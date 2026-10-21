Враг атаковал Украину ракетами и 186 БПЛА. Сбито 150 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 21 октября 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Искандер-К" с территории Ростовской области, а также 186 ударными БПЛА типа Shahed (из них — 88 реактивных), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА типа Shahed (из них – 63 реактивных), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и дронов других типов, 10 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!
"Зафиксировано попадания средств воздушного нападения противника в 27 точках, а также падение сбитых (обломков) в 13 точках", — отмечают Воздушные силы.
Что этому предшествовало?
- Накануне сообщалось, что РФ атакует Украину реактивными БПЛА: в Луцке, Киеве и Харькове раздавались взрывы.
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