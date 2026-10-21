Ворог атакував Україну ракетами та 186 БпЛА. Збито 150 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 21 жовтня 2026 року війська РФ атакували Україну крилатими ракетами Іскандер-К із повітряного простору Ростовської обл. та 186 ударними БпЛА типу Shahed (із них - 88 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 63 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що РФ атакує Україну реактивними БпЛА: у Луцьку, Києві та Харкові лунали вибухи.
Будь ласка, зачекайте...
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