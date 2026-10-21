Ворог атакував Україну ракетами та 186 БпЛА. Збито 150 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 21 жовтня 2026 року війська РФ атакували Україну крилатими ракетами Іскандер-К із повітряного простору Ростовської обл. та 186 ударними БпЛА типу Shahed (із них - 88 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 63 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

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"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що РФ атакує Україну реактивними БпЛА: у Луцьку, Києві та Харкові лунали вибухи.

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