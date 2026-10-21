Очевидець спостерігає за перехопленням російського "Шахеда": "Опа, доганяє! Ну, в’#би його, бл#дь! Чікс, сюди нах#й!". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксовано перехоплення російського ударного безпілотника типу "Шахед" українською протиповітряною обороною. Очевидці зняли повітряну ціль та її ураження, супроводжуючи подію емоційними коментарями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно російський безпілотник, який рухається в ясному небі над населеним пунктом. За мить у кадрі з'являється інший об'єкт, який стрімко наближається до повітряної цілі, залишаючи за собою білий слід.
Очевидці уважно стежать за зближенням об'єктів і голосно коментують роботу української ППО.
"Опа, доганяє, доганяє, доганяє! Ну, в'#би його, бл#дь! Чікс, сюди нах#й! Хороший кадр, ой, хороший!", - вигукує один із чоловіків за кадром.
Після перехоплення пошкоджений безпілотник починає втрачати висоту. Камера намагається простежити його падіння, однак згодом ціль зникає з поля зору.
"Де ж ти зараз на#бнешся? Ой-ой-ой! Де вибух? Десь, бл#ть, упав нах#й! 400 метрів звідси, #бать! Ох#їти!", - продовжує коментувати очевидець.
Увага! Ненормативна лексика!
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