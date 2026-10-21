РФ нарощує кількість позицій ППО навколо "Алабуги", де виробляють "шахеди". СУПУТНИКОВІ ФОТО
Навколо особливої економічної зони "Алабуга" (Республіка Татарстан), де росіяни виготовляють ударні БпЛА "Герань/Шахед", посилюють протиповітряну оборону.
Про це пише Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Згідно із супутниковими фото навколо "Алабуги" встановили вже 33 позиції ППО.
Із весни 2026 року там побудували бетонні башти для систем ППО та нові майданчики для комплексів "Панцир" або "Тор".
Також на території є башти із зенітними кулеметами й конструкції для натягування антидронових сіток над виробничими корпусами.
Українські безпілотники востаннє долітали до "Алабуги" в червні 2025 року.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Росія переносить під землю виробництво "шахедів" в "Алабузі".
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