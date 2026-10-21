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Російський Су-30СМ впав у Калінінградській області, трохи не долетівши до кладовища, на якому ховали "героя СВО": "#бать! Это че такое!!!". ВIДЕО
Винищувач Су-30СМ розбився у Калінінградській області РФ.
Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Момент вибуху літака зафільмував очевидець - один із учасників похоронної церемонії на кладовищі. Із огляду на присутність військового оркестру, ймовірно, йдеться про похорон "героя СВО".
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Подробиці
Це сталося о 12:53 у Черняховському районі, між населеними пунктами Тимофіївка та Зелений Бір.
За даними медіа, обидва пілоти встигли катапультуватися. Їх госпіталізували з травмами.
Раніше також повідомлялось, що два російські винищувачі Су-35С зіткнулись у Курській області РФ
Топ коментарі
+17 Грицько Добрий
показати весь коментар21.10.2026 15:33 Відповісти Посилання
+14 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар21.10.2026 15:32 Відповісти Посилання
+12 Перехватчик
показати весь коментар21.10.2026 15:41 Відповісти Посилання
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