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Новини РФ втратила літак
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Російський Су-30СМ впав у Калінінградській області, трохи не долетівши до кладовища, на якому ховали "героя СВО": "#бать! Это че такое!!!". ВIДЕО

Винищувач Су-30СМ розбився у Калінінградській області РФ.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Момент вибуху літака зафільмував очевидець - один із учасників похоронної церемонії на кладовищі. Із огляду на присутність військового оркестру, ймовірно, йдеться про похорон "героя СВО".

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Подробиці

Це сталося о 12:53 у Черняховському районі, між населеними пунктами Тимофіївка та Зелений Бір.

За даними медіа, обидва пілоти встигли катапультуватися. Їх госпіталізували з травмами.

Раніше також повідомлялось, що два російські винищувачі Су-35С зіткнулись у Курській області РФ

Також читайте: Підтверджено знищення літака Су-24М та іншої техніки РФ в окупованому Криму, - Генштаб

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Калінінград (93) росія (48322) літак (2634)
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Топ коментарі
+17
НЄмногА ньЄ дАтянул...
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21.10.2026 15:33 Відповісти
+14
Надіюсь пілоти відразу на кладовище катапультувалися!
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21.10.2026 15:32 Відповісти
+12
Но оні старалісь, как моглі
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21.10.2026 15:41 Відповісти

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