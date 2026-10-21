Російський Су-30СМ впав у Калінінградській області, трохи не долетівши до кладовища, на якому ховали "героя СВО": "#бать! Это че такое!!!". ВIДЕО

Винищувач Су-30СМ розбився у Калінінградській області РФ.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Момент вибуху літака зафільмував очевидець - один із учасників похоронної церемонії на кладовищі. Із огляду на присутність військового оркестру, ймовірно, йдеться про похорон "героя СВО".

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Подробиці

Це сталося о 12:53 у Черняховському районі, між населеними пунктами Тимофіївка та Зелений Бір.

За даними медіа, обидва пілоти встигли катапультуватися. Їх госпіталізували з травмами.

Раніше також повідомлялось, що два російські винищувачі Су-35С зіткнулись у Курській області РФ

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