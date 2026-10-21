Российский Су-30СМ упал в Калининградской области чуть не долетев до кладбища, на котором хоронили "героя СВО": "#бать! Это че такое!!!". ВИДЕО

Истребитель Су-30СМ разбился в Калининградской области РФ.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Момент взрыва самолета снял очевидец - один из участников похоронной церемонии на кладбище. Учитывая присутствие военного оркестра, вероятно, речь идет о похоронах "героя СВО".

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Это произошло в 12:53 в Черняховском районе, между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.

По данным СМИ, оба пилота успели катапультироваться. Их госпитализировали с травмами.

Ранее также сообщалось, что два российских истребителя Су-35С столкнулись в Курской области РФ

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