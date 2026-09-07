Два российских истребителя Су-35С столкнулись в Курской области РФ: один пилот погиб

7 сентября в небе над Курской областью РФ столкнулись два российских истребителя Су-35С.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на "Fighterbomber", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Инцидент произошел во время выполнения полета над территорией Курской области. В настоящее время официальные причины и обстоятельства столкновения самолетов устанавливаются.

Информацию о столкновении первым обнародовал пропагандист Илья Туманов (Telegram-канал "Fighterbomber"), а российский "военкор" Юрий Котенок подтвердил эти данные.

Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что в результате столкновения один россиянин погиб, другой - получил травмы.

Официальных комментариев от российского Минобороны на момент публикации не было.

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Справочно

Су-35С - российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Он оснащен радиолокационной станцией "Ирбис" и способен применять дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М с дальностью до 300 км.

Россия использует Су-35С для прикрытия ударных групп Су-34, поддержки наземных войск, перехвата украинских БПЛА и ракет, а также для борьбы с системами ПВО ВСУ.

По оценкам Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 7 сентября 2026 года Россия в общей сложности потеряла в войне против Украины уже 441 самолет.

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