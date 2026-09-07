Два російські винищувачі Су-35С зіткнулись у Курській області РФ: один пілот загинув

7 вересня у небі над Курською областю РФ зіштовхнулися два російські винищувачі Су-35С.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на "Fighterbomber", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Подія сталася під час виконання польоту над територією Курської області. Нині офіційні причини та обставини зіткнення літаків встановлюються.

Інформацію про зіткнення першим оприлюднив пропагандист Ілля Туманов (телеграм-канал "Fighterbomber"), а російський "воєнкор" Юрій Котєнок підтвердив дані.

Telegram-канал Exilenova+ вказує, що внаслідок зіткнення один росіянин загинув, інший — травмувався.

Офіційних коментарів від російського міноборони на момент публікації не було.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено ворожі пункти управління, склади та РЛС. Підтверджено пошкодження бойових літаків противника, - Генштаб

Довідково

Су-35С — російський багатоцільовий винищувач покоління 4++. Він оснащений радіолокаційною станцією "Ірбіс" і здатний застосовувати далекобійні ракети класу "повітря-повітря" Р-37М з дальністю до 300 км.

Росія використовує Су-35С для прикриття ударних груп Су-34, підтримки наземних військ, перехоплення українських БПЛА та ракет, а також для боротьби з системами ППО ЗСУ.

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, станом на 7 вересня 2026 року Росія загалом втратила на війні проти України вже 441 літак.

Також читайте: Уражено літаки Су-33, МіГ-29, позицію ЗРК С-400 у Геленджику та елементи ворожої ППО, - Мадяр. ВIДЕО