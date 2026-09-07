Два російські винищувачі Су-35С зіткнулись у Курській області РФ: один пілот загинув
7 вересня у небі над Курською областю РФ зіштовхнулися два російські винищувачі Су-35С.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на "Fighterbomber", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Подія сталася під час виконання польоту над територією Курської області. Нині офіційні причини та обставини зіткнення літаків встановлюються.
Інформацію про зіткнення першим оприлюднив пропагандист Ілля Туманов (телеграм-канал "Fighterbomber"), а російський "воєнкор" Юрій Котєнок підтвердив дані.
Telegram-канал Exilenova+ вказує, що внаслідок зіткнення один росіянин загинув, інший — травмувався.
Офіційних коментарів від російського міноборони на момент публікації не було.
Довідково
- Су-35С — російський багатоцільовий винищувач покоління 4++. Він оснащений радіолокаційною станцією "Ірбіс" і здатний застосовувати далекобійні ракети класу "повітря-повітря" Р-37М з дальністю до 300 км.
- Росія використовує Су-35С для прикриття ударних груп Су-34, підтримки наземних військ, перехоплення українських БПЛА та ракет, а також для боротьби з системами ППО ЗСУ.
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За оцінками Генерального штабу ЗСУ, станом на 7 вересня 2026 року Росія загалом втратила на війні проти України вже 441 літак.
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