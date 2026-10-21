Росія атакує Україну реактивними та ударними БпЛА: у низці областей оголосили повітряну тривогу

Увечері 21 жовтня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів (оновлено)

О 20:19 - Реактивні БпЛА з Кіровоградщини та Одещини на південь Вінниччини.

О 20:20 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину та Сумщину.

О 20:26 - Реактивні БпЛА на Дніпро зі сходу та заходу.

О 20:27 - Реактивні БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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