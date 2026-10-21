Росія від 19 жовтня завдала близько 60 ударів по енергетиці України, - Шмигаль

Російські війська від 19 жовтня завдали близько 60 ударів по енергетичній і нафтогазовій інфраструктурі України. Пошкодження зафіксували, зокрема, у Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль у дописі у Фейсбуці за підсумками засідання оновленого штабу.

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Шмигаль повідомив про десятки ударів по енергетиці

За словами міністра, російські атаки стали інтенсивнішими. Від 19 жовтня ворог завдав близько 60 цілеспрямованих ударів, які пошкодили енергетичні та нафтогазові об’єкти.

На засіданні штабу розглянули ситуацію в Київському енерговузлі. Через російські атаки там зафіксували значні пошкодження. Разом з НЕК "Укренерго" та операторами систем розподілу опрацювали заходи для підвищення стійкості енергосистеми й зменшення наслідків обстрілів.

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Окремо обговорили стан столичних теплоелектроцентралей. Керівники станцій доповіли про пошкодження та перебіг відновлювальних робіт. Також узгодили потреби в обладнанні.

Шмигаль наголосив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

"Бригади працюють у посиленому режимі. Роботи ускладнює безпекова ситуація", — зазначив він.

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Відновлення енергетики: три головні напрямки

Під час засідання визначили три основні напрямки роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

Електроенергетика. Роботи очолить Денис Шмигаль.

Тепло- й водопостачання, інженерно-транспортна інфраструктура. Відповідальний — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Електронні комунікації. Роботи координуватиме міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.

Для координації за цими напрямками створять відповідні робочі групи.

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Шмигаль доручив якнайшвидше розподілити обладнання з хабів Міністерства енергетики. Також триває будівництво захисних споруд на ключових об’єктах. Уряд узгодив додаткові заходи із захисту енергетичної інфраструктури та їх фінансування.

Окрему увагу приділили розвитку розподіленої генерації в Києві та Київській області. За словами міністра, її нинішніх обсягів недостатньо для стабільної роботи столичного енерговузла, тому виконання відповідних робіт потрібно прискорити.

"Продовжуємо координувати зусилля, аби оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру й надалі посилювати стійкість української енергосистеми", — заявив Шмигаль.

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