Россия атаковала энергетику Житомирской области: без света более 900 населенных пунктов

В ночь на 23 октября российские войска вновь атаковали энергетические объекты и жилые дома в Житомирской области. По состоянию на 7:00 без электроснабжения оставались более 900 населенных пунктов области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

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"Снова под атакой оказались объекты энергетики и жилые дома. Повреждено 6 частных домовладений. Информации о жертвах и пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Восстановление электроснабжения

Объекты критической инфраструктуры области, используя резервные источники питания, развернули пункты устойчивости.

Энергетики работают круглосуточно над восстановлением электроснабжения для потребителей. Работы осложняются постоянной угрозой повторных российских ударов.

Все службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий вражеских атак и оказания помощи тем, кто в этом нуждается.

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