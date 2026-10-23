140 зі 176 БпЛА знешкодили сили ППО: влучання зафіксовано на 19 локаціях. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти з вечора випустили по Україні 176 безпілотників різних типів, зокрема 92 реактивні.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Ворог атакував безпілотниками типу Shahed , Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 140 ворожих БпЛА типу Shahed (68 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

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