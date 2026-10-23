140 зі 176 БпЛА знешкодили сили ППО: влучання зафіксовано на 19 локаціях. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти з вечора випустили по Україні 176 безпілотників різних типів, зокрема 92 реактивні.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Ворог атакував безпілотниками типу Shahed , Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 140 ворожих БпЛА типу Shahed (68 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
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